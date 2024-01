Alcides ongelukkig onderuit bij KHC

''We hadden misschien wel meer verdiend, maar dat telt niet in het voetbal. Nadat we op achterstand kwamen gingen we opportunistischer spelen en daardoor raakten zij wel in paniek en we waren nog heel dicht bij de gelijkmaker, maar de kopbal van Twan van der Kamp ging er net niet in, terwijl ik hem al zag hangen. Het is wel zuur, want we zijn er vol voor blijven gaan en daarvoor moet ik mijn ploeg een groot compliment maken.''