HZVV stelt zwaar teleur bij GRC Groningen

Het was de thuisploeg die de leiding nam in de eerste helft, maar Sander Dzemidzic zorgde na de onderbreking terecht voor evenwicht. Wederom nam GRC Groningen de leiding uit een strafschop en opnieuw kwam HZVV via Joran Popovic op gelijke hoogte en dit betekende vlak voor tijd direct de eindstand. Een grote teleurstelling blikte Freie terug.

''Ik snap nog steeds niet waarom we hier punten verspelen, want wij creëerden zo gigantisch veel meer kansen alleen zij gingen er veel effectiever mee om. Tel je daarbij dat we ook nog heel knullig een strafschop weggaven, dan is dit gewoon een hele teleurstellende middag. Zelfs na de 2-2 kregen we nog kansen om mee te nemen waar we recht op hadden en dat mogen we onszelf aanrekenen.''