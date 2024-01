Sudosa-Desto rekent af met Zwolle en heeft plaatsing A-poule volledig in eigen hand

Sudosa stoomt door

Dankzij deze klinkende overwinning heeft Sudosa-Desto plaatsing in de A-poule volledig in eigen hand. Wie er in de poule komt in de strijd om het landskampioenschap zullen we over twee wedstrijden weten. Sudosa-Desto neemt het de komende weken nog op tegen Peelpush en Dynamo. Wint Sudosa-Desto de laatste twee duels, dan is plaatsing zeker. Bij puntenverlies zal de Asser-formatie naar de concurrentie moeten kijken.