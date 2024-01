Gouden wissels loodsen Olhaco langs Hengelo

Ook Hengelo bevindt zich in de gevarenzone, maar Olhaco trok alle registers los voor de volle winst. Dat niet alleen was doorslaggevend voor de overwinning vertelde trainer Xander Arling.

''Het was een hele mooie wedstrijd van beide kanten. Normaal gaat het over spelers die verantwoordelijk zijn voor het resultaat, maar ik heb ook een uitstekende technische staf. Paul de Vries en Sander Klok waren gedurende de hele wedstrijd verantwoordelijk voor gouden wissels. We hebben moeilijke periodes gehad, maar mede dankzij hun aanwijzingen kwam de zege naar ons toe. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee, want dit zijn hele belangrijke punten.''