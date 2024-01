Sudosa-Desto gaat na het weekend om tafel met coach Mark Afman over toekomst

Sinds dit seizoen staat Afman alleen aan het roer bij de ploeg die uitkomt in de Eredivisie. In de jaren hiervoor deelde hij de trainersfunctie met Erwin Sikkema, maar hij nam na de zomer afscheid.

Sudosa-Desto, dat vorig jaar promoveerde, doet het uitstekend op het hoogste niveau in Nederland. De Assenaren staan derde in de Eredivisie met nog twee wedstrijden op het programma in de reguliere competitie tegen Dynamo en Peelpush. Eindigt Afman met zijn ploeg op deze plek, dan gaat hij meedoen in de strijd om het kampioenschap.