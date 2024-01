E&O/Hurry Up blijft Bevo 2 knap de baas

HANDBAL - E&O/Hurry Up nam het in de eredivisie voor eigen publiek op tegen laagvlieger Bevo 2. E&O/Hurry Up bleef Bevo 2 knap de baas en won met 31-28.

''Het was een moeizame wedstrijd van onze kant, want we begonnen gewoon niet scherp genoeg aan de wedstrijd, maar het draaide na verloop van tijd wel beter. Het was zeker niet het beste handbal wat we hebben laten zien. Gelukkig heeft het ons wel het juiste resultaat opgeleverd, want we bleven uiteindelijk knap en terecht aan de goede kant van de score.''