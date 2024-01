Rutger Gieske wint voor het eerst de Grote Prijs van Beilen

PAARDENSPORT -Rutger Gieske uit Nieuwleusen heeft gisteravond met zijn paard Heldorado voor het eerst in z'n carrière de Grote Prijs van Beilen tijdens Indoor Hartje Drenthe gewonnen. Hij was in de volgepakte manege van De Stroomruiters in Beilen één van de dertien combinaties die de barrage wist te halen.