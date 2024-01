HZVV redt punt bij laagvlieger GRC Groningen, Alcides start ook nieuwe jaar met nederlaag

VOETBAL - HZVV kende een valse start van het nieuwe jaar in de 1e klasse J. De formatie uit Hoogeveen, die dit jaar dolgraag weer wil terugkeren op divisieniveau kwam op bezoek bij GRC Groningen niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Overigens mochten de bezoekers daar niet ontevreden mee zijn, want vlak voor tijd keek de rood-witten nog tegen een achterstand aan.

Yoran Popovic redde in de laatste minuut van de officiële speeltijd nog een punt voor HZVV, dat in Groningen veruit de betere ploeg was maar veel moeite had met het fysieke spel van de thuisclub.