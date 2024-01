Twedo pakt knap punt tegen De Tukkers, SC Erica weer onderuit

VOETBAL - In de 2de klasse H van het zondagvoetbal zette koploper Bon Boys de ongeslagen reeks vanaf de zomer door. De club uit Overijssel won op eigen veld met 2-0 van VENO. SV Twedo pakte een knap punt tegen nummer 2 De Tukkers, terwijl SC Erica onderuit ging bij SC Emmeloord.

Bon Boys staat na 11 duels op 31 punten. Bon Boys heeft 25 uit 11 en Germanicus staat 4de, met 22 punten uit 9 wedstrijden. Het duel van de club uit Coevorden, thuis tegen Steenwijkerwold, werd afgelast.

Kunstgras

SV Twedo kwam dus wel in actie en pakte op het eigen kunstgrasveld, waarnaar uitgeweken moest worden, knap een punt tegen De Tukkers. De club uit Veenoord leek een 2-0 voorsprong compleet te verspelen, maar in de slotfase schoot Dion Klaassen Twedo toch nog naar een punt.

Klaassen bracht de thuisclub na een half uur spelen ook op voorsprong en die marge werd zeven minuten later verdubbeld door David Rabbers. Vlak voor rust kwam De Tukkers - op basis van het vertoonde spel - terecht op 2-1 via Joep Egberink.

Bram Vuuregge had kort na de thee de marge op twee kunnen (eigenlijk moeten) brengen, maar liet een enorme kans liggen. Dat was een dure misser, want via Milan Huisman en opnieuw Egberink gingen de bezoekers erop en erover. Maar dankzij Klaassen, met zijn tweede van de middag, sleepte Twedo toch nog een punt uit het vuur. Met 16 punten uit 12 duels bezet Twedo de 7de plek (van de 13) in de 2de klasse H.

SC Erica weer onderuit

SC Erica staat met 7 punten uit 10 duels overduidelijk in de gevarenzone. Na de nederlaag van vorige week op eigen veld tegen Steenwijker Boys (2-0) werd het gisteren bij SC Emmeloord 5-2.

In een eentonige eerste helft waren de Emmeloorders tot aan de 35ste minuut dominant en oppermachtig. SC Erica kon lange tijd geen vuist maken en kreeg pas in de 36ste minuut de eerste kans, maar toen stond het al 3-0. Na rust kwam de Drentse twee keer terug in de wedstrijd (op 3-1 en 4-2), maar een resultaat zat er uiteindelijk niet in.

Plek 10