EHS'85 laat kans op koppositie liggen, Hoogersmilde wint topper van Giethoorn

VOETBAL - Omdat Gieten-Actief werd afgelast, had EHS'85 de koppositie kunnen pakken in de 3de klasse B van het zondagvoetbal, maar de club uit Emmerschans, die vorig jaar promoveerde vanuit de 4de klasse, liet die kans onbenut. Bij laagvlieger Westerwolde werd namelijk met 2-0 verloren.

Daardoor behoudt Gieten de koppositie in deze klasse, al moet wel vermeld worden dat Peize er wel veel beter voor staat. De huidige nummer 4 van de 3de klasse B heeft twee punten minder dan de koploper, maar vier duels minder gespeeld. Peize, dat het dit seizoen zo geweldig doet in de noordelijke districtsbeker (en de laatste zestien heeft bereikt), speelde nog maar zeven competitieduels. Dat betekent dat de blauwhemden tot eind mei nog minimaal twintig duels moeten afwerken (negentien competitiewedstrijden en minimaal nog één bekerpot).

Westerwolde-EHS'85 was één van de weinige wedstrijden die gisteren niet werd afgelast vanwege de sneeuwval de afgelopen dagen. En daar was de thuisclub achteraf het meest content mee, want door een zeer vroege goal van René van der Laan en een late treffer van Frank Riks won de thuisclub met 2-0. EHS'85 was weliswaar de bovenliggende partij, maar slaagde er maar niet in om te scoren ondanks grote kansen voor Wesley Berken en Mauro Tromp.