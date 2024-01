Hammouti tekent contract tot zomer van 2026 bij FC Emmen

Faris Hammouti heeft bij FC Emmen een contract voor 2,5 jaar getekend tot de zomer van 2026. Hij komt over van FC Den Bosch, waar hij sinds de zomer niet meer in de plannen voorkomt van trainer Tomasz Kaczmarek.

"Ik mocht op zoek naar een nieuwe club en ik ben blij dat het FC Emmen is geworden", zegt de nieuweling over zijn transfer. "Het is een mooie, warme club en ik hoop van waarde te kunnen zijn met goals en assists. Ik weet dat ik het niveau aankan en sta te popelen om weer op het veld te staan."