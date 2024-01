Jeugd WSV Emmen staat te trappelen voor NK veldrijden op eigen parcours

VELDRIJDEN - Twee weken geleden streden de 'grote' mannen en vrouwen van het veldrijden nog om de Nederlandse titels in Hoogeveen. Morgen is Emmen het decor van de strijd om de rood-wit-blauwe truien bij de jeugd.

De wielersportverenging Emmen tekent, net als in 2002, voor de organisatie. In totaal gaan morgen ruim 350 kinderen uit het hele land in de leeftijd van 8 tot en met 14 jaar van start. En de renners van WSV Emmen barsten van het zelfvertrouwen.

Kanshebbers

Zo denkt de 8-jarige Vince Elsinga wel mee te kunnen doen om de titel in zijn leeftijdscategorie. Het is tenslotte een thuiswedstrijd. "Dinsdag en vandaag hebben we hier ook al geoefend. Dus je kent de baan al wat beter dan de anderen die zaterdag moeten inrijden."

Trainer Bart Barkhuis probeert de verwachtingen nog wat te temperen. "Ik zeg altijd: ga er maar vanuit dat je niet wint. Dan doet het niet zo zeer". Maar zijn poging is tevergeefs. Want ook de 10-jarige Luuc Elsinga, de oudere broer van Vince, denkt aanspraak te kunnen maken op de titel. "Vijf van de zes wedstrijden die ik heb gereden, heb ik gewonnen. Dus ik maak wel kans."

Parcours

In het parcours op de Meerdijk in Emmen liggen balken, een trap en ook is het veel draaien en keren in de zogenoemde 'bomenslinger'. Verder hebben de organisatoren het logo van het NK nog in het parcours verwerkt. En voor de oudere jeugd ligt er ook nog een 'schuine kant' te wachten.

Programma