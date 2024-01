Pruisscher en Verweij gaan morgen vol voor zege op smeltende Weissensee

MARATHONSCHAATSEN - Maaike Verweij (23) uit Veenhuizen en haar ploeggenote Arianna Pruisscher (25) uit Nieuw Dordrecht barsten niet van de ervaring als het om natuurijs gaat. Toch zijn de messen van de Drentse vrouwen geslepen voor de strijd om de Open Nederlandse titel over honderd kilometer die morgenvroeg op de Oostenrijkse Weissensee wordt verreden.

"Ik ga gewoon vol voor de titel", reageert Verweij. "En als we er alles aan gedaan hebben en we winnen die titel niet, dan kunnen we onszelf niks verwijten. Maar het idee is wel om gewoon te koersen voor de titel."

En Pruisscher denkt daar niet anders over. "We zijn natuurlijk een hele goede ploeg en we willen hier heel graag winnen. Het maakt ons niet uit of het kunstijs of natuurijs is."

Vierhonderd wedstrijdkilometers in zes dagen

Verweij is voor de derde keer op de Weissensee en Pruisscher reed vorig jaar voor het eerst de wedstrijden over honderd en tweehonderd kilometer uit. In zes dagen tijd rijden ze maar liefst vierhonderd wedstrijdkilometers. Buiten de strijd om de Nederlandse titel over honderd kilometer die morgen wordt verreden, volgt woensdag onder meer nog de Alternatieve Elfstedentocht over tweehonderd kilometer als tweede hoogtepunt.

"Ik weet nog niet waar ik het beste in ben, daar heb ik te weinig ervaring voor", concludeert Verweij. "Waarschijnlijk kom ik het beste uit de verf op de driehonderd kilometer", lacht Pruisscher. "Maar die is er niet. Ik denk dat het verder niet heel veel uitmaakt, honderd of tweehonderd."