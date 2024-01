'Ik sta in de kleedkamer met mijn kippenborstje tussen de kleerkasten'

Kunst van het koppen

Sidekick Florian van Velthoven gaat in op de actualiteit en bespreekt het afgelopen speelweekend. Alleen werd er door de sneeuw en de kou in de provincie weinig gevoetbald. Slechts tien Drentse clubs kwamen in actie. Ook het duel van VV Dalen werd afgelast. En daar was Venhorst niet rouwig om. "Wat mij betreft beginnen we wat later na de winterstop en gaan we in de zomer ook wat langer door."

Gelegenheidshost Tom Meijers gaat in op het fenomeen koppen en noemt daarbij kopspecialisten uit het heden en verleden. Zowel Meijers als Venhorst mogen de bal graag raken met het hoofd. "Ik vind dat altijd wel mooie duels om uit te vechten, het is best wel een belangrijk onderdeel van het spel", aldus Venhorst.

