Veelbesproken Drenthe Rally na time-out weer terug op autosportkalender

Vorig jaar ging het evenement niet door omdat de vergunningen niet op tijd rond waren. De organisatie besloot toen om uit te wijken naar het voorjaar. Maar uiteindelijk is besloten om de wedstrijd dit jaar als seizoensafsluiting in november op de kalender te zetten.

"De stikstofrapporten zijn al goedgekeurd en wat betreft de milieu-scan is het in het najaar wat eenvoudiger. We zitten dan bijvoorbeeld niet in het broedseizoen. Ook hebben we rekening gehouden met de Natura 2000-gebieden en rustgebieden", zegt Van Dam.