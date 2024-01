Tom Egberink door naar kwartfinales Australian Open

ROLSTOELTENNIS - Tom Egberink (31) uit Dalen is doorgedrongen tot de kwartfinales van de Australian Open. Hij won in de eerste ronde van de Amerikaan Casey Ratzlaff met de setstanden 7-6, 4-6 en 6-2.

In de kwartfinale treft Egberink de als vierde geplaatste Gordon Reid uit Schotland. Dat wordt een onderonsje tussen twee ervaren mannen. Reid is 32 jaar en werd in 2016 paralympisch kampioen in het enkelspel. Egberink won twee jaar geleden bij de Spelen van Tokio z'n eerste paralympische medaille. Hij won zilver in het enkeltoernooi en ook nog brons in het dubbeltoernooi samen met Maikel Scheffers.