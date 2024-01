FC Emmen-aanvaller Rui Mendes al gespot in Groningen: transfer nagenoeg rond

VOETBAL - Hij is inmiddels al gespot op Corpus den Hoorn, het trainingscomplex van FC Groningen. Daar werd Rui Mendes onderworpen aan wat conditionele testen en dus lijkt het een kwestie van tijd dat de overgang van Rui Mendes van FC Emmen naar de club van Dick Lukkien wordt beklonken.

Mendes (24) heeft sinds de zomer een vertrekwens en stond toen ook al bovenaan het wensenlijstje van Lukkien, die hem dus dolgraag mee wilde nemen naar Euroborg. De noordelijke clubs kwamen alleen niet tot een akkoord.

Publiekslieveling

De Portugees streek halverwege 2021 neer in Emmen, dat hem overnam van de reserves van Hoffenheim. Bij Emmen groeide Mendes uit tot een publiekslieveling en de speler die Emmen bij de hand nam in het kampioensseizoen 2021/2022. In dat seizoen scoorde hij vijftien goals en bovendien de winnende in en tegen Dordrecht, waar de Drentse club de tweede promotie naar de eredivisie bewerkstelligde.

Zware blessure

Zijn eerste jaar in de eredivisie liep uit op een deceptie. In januari van dit jaar raakte Mendes zwaar geblesseerd in het thuisduel tegen PSV. Door een harde overtreding van Mauro Junior kwam de snelle aanvaller het seizoen niet meer in actie. Tot overmaat van ramp degradeerde Emmen door in de finale van de nacompetitie te verliezen van Almere City FC.

Pas in september maakte Mendes zijn rentree bij FC Emmen, nadat zijn gehoopte transfer naar FC Groningen dus van de baan was. Tot nu toe maakte hij in vijftien duels zijn opwachting en slechts één keer maakte hij de negentig minuten vol. In die vijftien wedstrijden maakte hij twee goals en was hij twee keer de aangever.

Transfersom