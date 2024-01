Sudosa-Desto nog één duel verwijderd van bekerfinale

VOLLEYBAL - De volleybalsters van Sudosa-Desto hebben de halve finales van het bekertoernooi bereikt. De Assenaren boekten een 3-0 zege bij topdivisionist Sliedrecht Sport 2.

Met de setstanden 13-25, 17-25 en 22-25 trok Sudosa-Desto de overwinning in Zuid-Holland eenvoudig naar zich toe. "Al had ik graag nog wat meer jonge meiden speelminuten gegund", aldus trainer/coach Mark Afman na afloop. "Helaas verliep de derde set te stroef om risico's te nemen. Het bereiken van de halve finale was heilig vanavond."

Toch was het al met al een eenvoudige avond voor de Asser dames na een heenreis van meer dan drie uur. "Maar dat was het helemaal waard", aldus Paula Boonstra.

Apollo 8 of Keistad

In de halve finale moet om de eindstrijd te halen afgerekend worden met de winnaar van het treffen tussen AVV Keistad en Apollo 8. Die twee teams staan donderdagavond tegenover elkaar. Op voorhand en op papier moet een plek in de finale mogelijk zijn: AVV Keistad komt namelijk uit in de topdivisie, terwijl Sudosa-Desto deze competitie in de eredivisie al twee keer van Apollo 8 uit Borne wist te winnen.

De andere halve finale gaat tussen de winnaar van Sliedrecht Sport 1- Utrecht en de winnaar van Dynamo - Zwolle.

Halve finale opnieuw op vreemde bodem

De halve finales, voor Sudosa-Desto is dat trouwens opnieuw een uitduel, worden gespeeld op 10 en 11 februari. Op 1 april staat de finale op het programma.

Plek 4 in eredivisie