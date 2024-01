Australian Open alweer voorbij voor rolstoeltennisser Tom Egberink

ROLSTOELTENNIS - Het was een uitgesproken teleurstellende dag voor Tom Egberink op de Australian Open in Melbourne. De 31-jarige rolstoeltennisser uit Dalen is zowel in het enkel- als het dubbeltoernooi uitgeschakeld en kan weer naar huis.

In de kwartfinale van het enkeltoernooi verloor Egberink met 7-5 en 6-2 van de ervaren Gordon Reid. De Schot werd in 2016 paralympisch kampioen in het enkelspel.

Later op de dag ging Egberink samen met Ruben Spaargaren in de eerste ronde van het dubbeltoernooi onderuit tegen het Japanse koppel Daisuke Arai en Takashi Sanada. De Nederlandse mannen konden lange tijd goed partij bieden aan de Japanners maar moesten in de super tiebreak het hoofd buigen. Het werd 6-4, 4-6 en 10-7.

Nummer elf van de wereld

Egberink staat in de single-ranking op de elfde plaats van de wereld. Door een elleboogblessure en de komst van zijn tweede kindje is hij vorig seizoen wat weggezakt. Tijdens de Spelen van Tokio in 2021 won hij z'n eerste paralympische medailles: zilver in het enkelspel en brons in het dubbel.