Rui Mendes herenigd met Dick Lukkien, transfer naar FC Groningen afgerond

VOETBAL - Het hing al even in de lucht, maar de deal is nu officieel beklonken: Rui Mendes is speler van FC Groningen. De 24-jarige Portugees komt over van FC Emmen.

In Emmen had Mendes nog een contract tot de zomer van volgend jaar, met een optie voor nog een jaar. FC Groningen moet daarom een transfersom betalen. Hoeveel FC Emmen krijgt, is niet bekendgemaakt.

'Logische transfer'

Volgens FC Emmen-trainer Fred Grim is de verkoop van Rui Mendes logisch, omdat de aanvaller nadat hij terugkwam van een blessure niet altijd op een basisplaats kon rekenen. "Bovendien geloven we dat deze stap, zowel op sportief als zakelijk gebied, het beste is voor de toekomst van FC Emmen."