Dutch Open Darts na corona-dip terug op oude niveau qua deelnemersaantallen

DARTS - Voor de Dutch Open Darts in Assen zijn dit jaar 6.677 inschrijvingen. Daarmee is het toernooi weer terug op het oude niveau van voor de coronapandemie. Het evenement in de Bonte Wever in Assen begint volgende week donderdag en duurt tot en met zondag 4 februari. Ook jeugd- en paradarters komen in actie.