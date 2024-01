Fred Grim: 'Vertrek Mendes voor alle partijen de beste oplossing'

VOETBAL - "Sportief en zakelijk de beste oplossing en zeker richting de toekomst van FC Emmen." Zo omschrijft Fred Grim de overstap van Rui Mendes naar FC Groningen. De Portugese aanvaller zette vanochtend een handtekening onder een 3,5 jarig contract bij de concurrent in de Keuken Kampioen Divisie.

"We moeten heel goed op de centjes letten bij deze club. Niet dat er sprake is van paniek, maar het is anders dan het in het verleden is geweest. Er kon heel veel en nu moeten we gewoon verantwoord met het geld omgaan", verklaart de oefenmeester van de Drentse club. Daarmee lijkt Grim onder meer te doelen op het salaris van de Portugese aanvaller, die nog tot de zomer van 2026 bij FC Emmen onder contract stond. "Het is het totaalplaatje en een beslissing die niet één persoon heeft genomen. Dit is op directieniveau gebeurd."

'Koopje'

FC Emmen ontvangt, volgens de berichten een gegarandeerde transfersom van 250.000 euro én bij promotie van FC Groningen nog eens 50.000 euro. Bovendien zou Emmen een doorverkooppercentage van 10% hebben bedongen. Door meerdere supporters van Emmen en Groningen werden die bedragen als 'een koopje' betiteld. "Maar volgens mij hebben wij helemaal geen uitspraken gedaan over bedragen en op sociale media wordt heel veel geroepen en heel vaak is er niets van waar. Onder de streep zijn wij gewoon tevreden, want anders hadden we de deal niet gemaakt."

Één of twee aanvallende versterkingen