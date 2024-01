Lees terug: FC Emmen kansloos ten onder bij ADO. Zesde nederlaag op rij is een feit

'49 - Gek moment

ADO-spits Henk Veerman met een, laten we zeggen opportunistische bal. De Volendammer jaagt de bal hoog en hard richting het strafschopgebied van Emmen. Deze valt er net buiten, maar ADO-buitenspeler Idaho heeft er wel geloof in. Het is doelman Hoekstra die wat ongecontroleerd uitkomt, de bal wegkopt en Idaho met een blessure achterlaat. Uiteindelijk kan de ADO-speler weer verder en is er geen gevaar uitgekomen. Een gek moment, dat wel.