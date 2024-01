Maikel Kieftenbeld terug in basis: 'Altijd de overtuiging gehad dat het mijn kant zou opvallen'

VOETBAL - Nee, hij heeft geen moment gedacht om FC Emmen te verlaten de afgelopen maanden. Sterker nog, Maikel Kieftenbeld vond en vindt dat hij nog steeds een soort belofte heeft in te lossen op De Oude Meerdijk. Na een jaar blessureleed en een valse start van het huidige seizoen, waarin hij in de vierde wedstrijd (tegen FC Dordrecht) een hoogst onnodig vroege rode kaart pakte, keert de routinier eindelijk terug in de basis. Na achttien duels wachten start de Overijsseler tegen ADO Den Haag.

Teamplayer

Of hij de laatste maanden nooit eens met de vuist op tafel heeft geslagen? Nou nee. "Natuurlijk heb ik wel gesprekken gevoerd met de trainer en zijn deur staat ook altijd open, maar op een gegeven moment heb je alles wel tegen elkaar gezegd. Kijk, het is ook heel anders als spelers er met de pet naar gooien. Als dat gebeurt, dan sla ik wel met de vuist op tafel. Daarvoor ga ik niet op de bank zitten. Maar ik kan de jongens totaal niet een gebrek aan inzet verwijten, al ben ik wel van mening dat ik het team in bepaalde wedstrijden had kunnen helpen."