Voormalig jeugdspeler Manchester United en Arsenal op amateurbasis naar FC Emmen

De 25-jarige Engelse middenvelder liep sinds november stage bij de ploeg van trainer Fred Grim en wordt dus nu definitief bij de selectie gehaald. Buffonge speelde in Nederland al voor Telstar en NAC Breda. Daarvoor speelde hij bij Spezia Calcio 1906 en US Pergolettese in respectievelijk de Italiaanse Serie B en Serie C.