Sweel wint inhaalduel tegen Schoonebeek: 3-0

VOETBAL - Het inhaalduel in de 3e klasse C van het zondagvoetbal tussen Sweel en Schoonebeek eindigde vanavond in 3-0 overwinning voor de ploeg uit Zweeloo.

Door dit resultaat neemt Sweel afstand van de onderste plaatsen en klimt naar de zevende plek in 3C. Schoonebeek blijft onderin bivakkeren en heeft na acht duels nu zeven punten en blijft tiende.

De thuisclub begon onwennig aan het duel en de eerste kans in de wedstrijd was voor de gasten uit Nieuw-Schoonebeek. Een voorzet vanaf de rechterkant kon door Niek Huser net niet worden binnen gegleden.

Sweel op voorsprong

Na een kwartier voetballen kwam Sweel beter in de wedstrijd en creëerde het een aantal goede kansen, waarbij Mees Kuipers de grootste miste. Sweel werd sterker en sterker en kwam na een half uur spelen op 1-0 door een doelpunt van Jeroen Seuber, die een voorzet van Stein Jansen achter Schoonebeek doelman Rob Koers kopte.



Sweel kreeg voor rust de grootste kansen en Schoonebeek mocht niet mopperen dat het halverwege het duel slechts tegen een 1-0 ruststand aankeek.

In de tweede helft was de partij meer in evenwicht en kregen beide ploegen een aantal kansen. Halverwege de tweede helft zagen de gasten een treffer vanwege buitenspel afgekeurd worden.

Spannend

De grootste kans voor Sweel kwam twintig minuten voor tijd toen Jansen alleen op doelman Koers afging, maar de Schoonebeek doelman won het duel glansrijk en hield de hoop van Schoonebeek, op een beter resultaat, levend.