Germanicus verslaat SC Erica: Van Dijk wordt matchwinner en krijgt rood

VOETBAL - Door een zwaarbevochten 1-0 zege op SC Erica is Germanicus geklommen naar de tweede plaats in de 2e klasse H van het zondagvoetbal. Roelof van Dijk werd de matchwinner op het zware veld in Coevorden. Hij scoorde na een uur spelen, maar moest tien minuten later met rood naar de kant.

"Maar we hielden goed stand in de slotfase", vond Germanicus-trainer Jan Wielink. Ondanks een man minder hebben we vrijwel continu hoog druk kunnen zetten, waardoor SC Erica eigenlijk niet één kans wist af te dwingen. Het was van onze kant zeker geen beste pot, maar de drie punten zijn er niet minder welkom door. We komen op zes punten van koploper Bon Boys en hebben een wedstrijd minder gespeeld."

Bon Boys heeft 31 punten uit 11 duels. Germanicus volgt met 25 uit 10. De Tukkers staat derde met 25 uit 11 en RSC heeft 24 uit 11.

'We hebben de titel nog niet uit ons hoofd gezet'

"We hebben bij Bon Boys dan wel met 6-1 verloren, maar de titel hebben we zeker nog niet uit onze hoofd gezet. We zitten nog niet eens op de helft van de competitie en bovendien moeten zij hier nog naar toe. Maar laten we vooral van week naar week leven. Komende zondag wacht ons weer een lastige pot, in Rossum tegen RSC."

SC Erica voor derde keer in elf dagen onderuit

Hoe anders is het perspectief voor SC Erica. De withemden leden de derde nederlaag in elf dagen tijd en bezetten met 7 punten uit 11 duels de tiende plaats in deze 2e klasse H. Die tiende plaats betekent aan het einde van het seizoen nacompetitievoetbal tegen degradatie.

Lucky goal en rood

Het duel op De Pampert werd uiteindelijk dus beslist door Roelof van Dijk die, volgens Wielink, niet eens wist hoe die de goal had gemaakt. "Maar hij wilde wel graag de goal op zijn naam krijgen. In een scrimmage wilden zij de bal wegschieten, maar werd het lichaam van Roelof geraakt en plots lag de bal in het net.