vv Schoonebeek boos op voetbalbond: ‘KNVB laat ons in de steek’

VOETBAL - In Nieuw-Schoonebeek staan de voetbalvelden van VV Schoonebeek al sinds november onder water en heeft de club geen thuiswedstrijd meer kunnen spelen. Bovendien liggen ook de trainingsvelden er regelmatig uit. "De KNVB helpt ons niet", klinkt het vanuit de club.

Trainer Jorden Abel legt uit: "Omdat het Bargerveen meer grondwater moet hebben, zijn de sluizen dicht, zodat het grondwaterpeil hoger wordt. Maar dat betekent dat onze voetbalvelden onbespeelbaar zijn geworden." Een teleurgestelde Abel vervolgt: "Op 5 november hebben we voor het laatst thuiswedstrijd gespeeld, daarna was voetballen onmogelijk. Onze laatste wedstrijd voor de winterstop was al op 26 november, daarna hebben we geen wedstrijd meer gespeeld. We konden ook bijna niet trainen, dus hoe kan ik mijn ploeg nu voorbereiden?"

'Hoe krijg ik mijn ploeg fit?'

Schoonebeek had de KNVB gevraagd of het duel van vanavond tegen Sweel (Schoonebeek verloor met 3-0) uitgesteld kon worden. "We hebben in 2024 alleen dinsdag op ons trainingsveld kunnen trainen en we hebben een keer op het kunstgras van Erica getraind. Ik heb daarom gevraagd of de wedstrijd van vandaag uitgesteld kon worden, maar daar wilden de KNVB en Sweel niet aan meewerken. Zondag moeten we weer spelen, tegen SVV'04, maar hoe krijgt ik mijn ploeg nu fit?" vraagt de trainer van de derdeklasser zich vertwijfeld af. "Op de trainerscursus hebben ze het over periodiseren, maar mijn ploeg is na een uur spelen op. Ze zitten kapot in de kleedkamer en moeten zondag opnieuw aan de bak."

Zeiknat