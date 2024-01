Straatvoetballer Faris Hammouti staat te popelen om te spelen: 'Lang genoeg gewacht'

Fred Grim: 'We snakken naar een overwinning'

Duidelijk is dat Maikel Kieftenbeld terugkeert in de basisopstelling van FC Emmen. "We snakken naar een overwinning, dat mag duidelijk zijn", vervolgt Grim. "We hebben in de verloren wedstrijden echt niet slecht gespeeld, waren in de meeste wedstrijden zelfs beter. Alleen moeten we nu wel zorgen dat we wedstrijden over de streep gaan trekken en mede daarom kies ik voor ervaring in de as."