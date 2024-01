Kansloos FC Emmen incasseert zesde nederlaag op rij: 3-0 bij ADO

VOETBAL - Machteloos, krachteloos, en kansloos. Zo voelde FC Emmen zich vanavond in Den Haag, waar ADO met 3-0 te sterk was. Het was voor de Drentse ploeg de zesde nederlaag op rij en de mannen van trainer Fred Grim blijven steken op plek 10.

Het gat naar de play-offs blijft met twee punten te overzien, maar als het spel in de residentiestad een voorbode is voor de komende weken dan wordt het bereiken van het toetje een onmogelijke opgave.

Figurant

FC Emmen, voor het eerst sinds achttien duels weer met Maikel Kieftenbeld in de gelederen, was van begin tot eind figurant in het Bingoal Stadion. De mannen van Grim kwamen maar niet tot fatsoenlijke aanvallen, laat staan tot kansen.

De thuisploeg hoefde zich nauwelijks in te spannen om de bovenliggende partij te zijn. De aanvallers van de thuisploeg (Veerman, Van der Sande en Van Mieghem) werden niet tot verdedigen gedwongen en konden heerlijk diep op de helft van de bezoekers acteren. Tel daarbij op dat de verdedigers van FC Emmen nauwelijks duels wisten te winnen en de 1-0 is verklaard. Het was Henk Veerman die, na een kwartier, dankbaar profiteerde van knullig balverlies van Desley Ubbink en slap ingrijpen van Julius Dirksen.

De 2-0 viel twintig minuten later en ditmaal vertolkten Jorrit Smeets en Jan Hoekstra een negatieve hoofdrol. Ché mocht simpel de zestien van FC Emmen binnenwandelen, afleggen op Christensen en die zag zijn schot langs de grabbelende Hoekstra tegen de touwen gaan.

Vertrouwen

Het duel leek daarmee al beslist, want Emmen liet de koppen al hangen. Het vertrouwen had kennelijk, na vijf nederlagen op rij, een enorme knauw gekregen. Toch had het op slag van rust nog 2-1 kunnen worden, maar Piotr Parzyszek kon de diep sprintende Chardi Landu niet richting de goal van Marsman sturen en dat terwijl de weg echt volledig open lag. Het was een symptomatisch moment voor de hele wedstrijd.

Van der Sande

In de tweede helft vond ADO het prima en wist Emmen - wie Grim ook wisselde - het tij niet te keren. Het thuispubliek mocht nog één keer opveren toen Van der Sande in blessuretijd uit een counter de 3-0 maakte.

Besuijen en Hammouti