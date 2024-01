Programma zaterdag- en weekendvoetbal

VOETBAL - Na een weekend vol afgelastingen is de verwachting dat de bal op de meeste plekken in onze provincie wel weer gaat rollen de komende dagen.

ACV op bezoek bij FC Lisse

ACV reist in de Betnation Divisie naar Lisse. De plaatselijke FC vecht tegen degradatie, terwijl ACV de plek in de subtop hoopt te verstevigen.

Onze Club

Naast een samenvatting van FC Lisse-ACV zijn er vandaag nog twee wedstrijden die morgen in samenvatting te zien zijn in een nieuwe aflevering van Onze Club. In de 1e klasse J ontvangt HZVV het Emmer DZOH, een duel tussen de nummers 4 en 3.