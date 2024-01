Fred Grim na nieuwe deceptie: 'We staan voor een aardige puzzel'

VOETBAL - Wat nu? Dat is de grote vraag die ongetwijfeld door het hoofd spookt van FC Emmen-trainer Fred Grim. De oefenmeester luisterde tegen ADO Den Haag dan eindelijk naar de groeiende wens van de fans. Hij gunde na achttien duels wachten weer eens een basisplaats aan Maikel Kieftenbeld. Bovendien posteerde hij een andere ervaren man - Mike te Wierik - weer centraal in de verdediging. "Maar ook nu trekken we het niet over de streep", aldus de teleurgestelde oefenmeester.

"Ondanks dat we de laatste wedstrijden behoorlijk voetbal lieten zien en duels al lang en breed op slot hadden kunnen gooien, gaven we de punten te vaak alsnog weg. Daarom heb ik gestreefd naar een andere balans en naar meer ervaring in de as, maar na een half uur spelen keken we al tegen een 2-0 achterstand aan. Het was heel slecht en vooral mat, zeker in de eerste helft. Ondanks dat we na rust meer initiatief hadden hebben we eigenlijk geen vuist kunnen maken en dus staan we voor een aardige puzzel", verzuchtte Grim.

Zoekende

Het is dus overduidelijk dat Grim zoekende is. Naar balans en dan vooral op het middenveld (waar Kieftenbeld eigenlijk als enige overeind bleef), al zal de Amsterdammer na vanavond ook de nodige twijfels hebben gekregen over de vleugelverdedigers en over de rol van Desley Ubbink. De nummer 10 van FC Emmen, die tegen ADO als hangende linkerspits speelde, liep vertwijfeld over het veld. Dat gold ook voor Piotr Parzyszek, die zich een slag in de rondte knokte maar amper in de vijandelijke zestien verscheen. Voor de verrassing in de omschakeling en de nodige diepte in het spel is het te hopen dat nieuweling Vicente Besuijen snel inzetbaar is, want de snelheid en diepgang van alleen Chardi Landu maakt het aanvalsspel van Emmen te voorspelbaar. Helemaal als het voetballend ook nog eens stroef draait.

'Ze werken echt keihard'