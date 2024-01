Desley Ubbink: Kwalitatief gezien horen we niet op plek 10, maar wel als we zo voor de dag komen'

VOETBAL - Hij liep verloren rond in de Bingoal Stadion van ADO Den Haag, al was Desley Ubbink allesbehalve de enige Emmenaar. Nee, aan de inzet of wil ontbrak het echt niet maar de rood-witte brigade van Fred Grim opereerde als figurant in de hofstad. Ook Ubbink kon zich daar niet aan onttrekken.

"Of een plek op de flank niet bij me past vind ik een te gemakkelijke conclusie. Zo gaat dat na een kansloze 3-0 nederlaag. Dan moeten er gelijk positiewisselingen plaatsvinden. Ik denk niet dat dat de oplossing is, eerlijk gezegd", aldus de nummer 10 van de Drentse club die in tegenstelling tot zijn vorige optredens als linkerspits nauwelijks op de helft van de tegenstander te vinden was. "We waren een soort counterploeg, maar we waren veel te slordig aan de bal. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met hun manier van druk zetten, maar dan nog. Wij hebben de kwaliteiten om onder die druk uit te voetballen."

'Dit is de eerste keer dat we volstrekt kansloos waren'

"Die kwaliteit hadden we vandaag niet. Ik moet zeggen dat dit de eerste wedstrijd van het seizoen is waarin we volstrekt kansloos waren vanaf de eerste minuut. Desalniettemin vind ik dat we te laag staan. Kwalitatief gezien horen we niet op plek 10, maar wel als we zo voor de dag komen."