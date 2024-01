Mike te Wierik: 'Ik maak me zeker zorgen, als je zes keer op rij verliest gaat er een hoop verkeerd'

VOETBAL - Nog geen twee maanden geleden vocht FC Emmen in een rechtstreeks gevecht met Willem II om de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie. Zeven weken en zes wedstrijden later is plek 10 de realiteit, een plek die aan het einde van de reguliere competitie niet eens recht geeft op het spelen van de play-offs. "Ik maak me zeker zorgen ja, want als je zes keer op rij verliest dan doe je een hoop dingen niet goed", aldus Mike te Wierik na een nieuwe dreun in Den Haag.

"We wilden doorgaan waar we in de rust mee waren geëindigd tegen NAC, maar dat is ons totaal niet gelukt. We hebben echt nul aanspraak gemaakt op een resultaat. We moeten uiteraard de beelden nog terugkijken, maar dat de samenwerking bij ons niet deugde lijkt me helder. We wisten dat ze vooral voorzetten wilden geven op Veerman en Van der Sande, maar als er dan toch zo'n twintig voorzetten komen in de eerste helft dan doe je toch iets niet goed met elkaar."

'Deze wedstrijd deed pijn aan je ogen'

"Bovendien hebben we veel te weinig lef getoond aan de bal. Als we uitgezakt stonden speelden we bijvoorbeeld te vaak en te snel de lange bal, waardoor je als verdediger en middenvelder steeds veertig meter moet overbruggen om de tweede ballen te kunnen winnen. Daardoor kwamen we continu te zwemmen en werd het een wedstrijd die pijn deed aan de ogen."

'in de spiegel kijken en keihard trainen'