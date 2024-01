Pruisscher en Verweij zien Merel Bosma solo winnen op Weissensee

MARATHONSCHAATSEN - Geen Drents succes op de Weissensee vanmorgen. Merel Bosma uit Heerenveen heeft de Open Nederlandse titel over honderd kilometer gewonnen. Ze kwam met een voorsprong van ruim twee minuten solo aan. Na dit seizoen neemt Bosma afscheid van het marathonschaatsen.

Bosma ging met meer dan een minuut voorsprong de laatste ronde van tien kilometer in. Haar ploeggenotes bij BDM-BTZ, Elsemieke van Maaren en Ineke Dedden, pakten het zilver en brons.

Wedstrijdverloop

Al vroeg in de wedstrijd ontstond er een kopgroep van negen vrouwen waar Arianna Pruisscher uit Nieuw Dordrecht ook deel van uitmaakte. Zij werden na een vlucht van zo'n veertig minuten weer ingerekend door het peloton. Daarna vertrok Bosma solo uit het peloton. Pruisscher was de beste Drentse op de tiende plaats. De vrouwen reden gemiddeld zo'n 32,5 kilometer per uur.

Vervroegd

In verband met de aangekondigde dooi was de starttijd van de wedstrijd vanmorgen vervroegd van 11.45 uur naar 7.32 uur. Komende nacht gaat het acht graden vriezen in Oostenrijk. Overdag wordt een temperatuur van 7 graden voorspeld.

