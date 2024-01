Chiel Smit toont opnieuw z'n klasse op natuurijs en pakt zilver bij ONK Weissensee

MARATHONSCHAATSEN - Chiel Smit (25) uit Zuidwolde heeft zilver gewonnen in de strijd om het open Nederlandse kampioenschap op de Weissensee in Oostenrijk. Na 150 kilometer pakte Daan Gelling de Nederlandse titel. Het brons ging naar Ronald Haasjes.

Zege Luleå

Smit toonde vorig seizoen ook al z'n klasse op natuurijs. Toen won hij de Grand Prix finale over 150 kilometer op het natuurijs van het Zweedse Luleå. Het was zijn eerste grote zege in het A-peloton.