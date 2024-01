Smit hoopt op topnotering in Alternatieve Elfstedentocht: 'Moet met de besten meekunnen'

MARATHONSCHAATSEN - Dat hij in goede vorm steekt, wist Chiel Smit op voorhand wel. Dat er een mooie ereplaats uit zou kunnen rollen op het Open NK, daar was hij ook over uit. Maar zó dicht bij de Nederlandse titel, dat is een uitgelezen kans die niet elk jaar voorbijkomt. "Toch is dit een hele mooie tweede plaats", vertelt hij nabij het Oostenrijkse bergmeer. "Ik ben hier dik tevreden mee."