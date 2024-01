Noordscheschut knokt zich naar zege in topper tegen Gorecht

VOETBAL - Noordscheschut kende een uitstekende middag door de topper tegen Gorecht met 0-1 te winnen. In Haren knokten de Schutters zich naar een zwaarbevochten zege.

Ton Kamping

De thuisploeg begon wat feller aan het duel en was via Sam Niewold twee keer gevaarlijk voor het doel van Noordscheschut. De middenvelder van Gorecht mikte echter twee keer langs de verkeerde kant van de paal.

Na een kwartier spelen kreeg de ploeg van trainer Berry Zandink meer grip op het duel en werd het ook gevaarlijk. Na 20 minuten schoot Ton Kamping Noordschechut op een 0-1 voorsprong. Gorecht kon een corner niet uitverdedigen, waarna Kamping geen genade kende en snoeihard binnenschoot. Voor Kamping was het pas zijn tweede wedstrijd, na tien maanden blessureleed. De verdediger had een knieblessure en was lang uit de roulatie.