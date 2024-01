Jasper Iwema plaatst zich in Zweden, ondanks crash, voor strijd om WK ijsspeedway

IJSSPEEDWAY - Jasper Iwema heeft zich in het Zweedse Örnsköldsvik vanmiddag geplaatst voor de strijd om het WK ijsspeedway. Van de achttien deelnemers finishte de 34-jarige coureur uit Hooghalen op de zesde plaats. Een plek bij de top acht was de eis om aan het WK mee te mogen doen.

Vroege crash

Alle coureurs kwamen vanmiddag vijf keer in actie. Iwema begon de wedstrijd met een crash nadat de Poolse rijder Michal Knapp hem in zijn val meenam. De 34-jarige Drent kon wel gewoon verder en won één heat, finishte drie keer als tweede en werd ook één keer derde.

Een jaar van je leven

De prestatie is extra bijzonder omdat Iwema vorig seizoen helemaal niet racete. Hij koos ervoor om deel te nemen aan het tv-programma Een jaar van je leven. Hij moest het programma na elf maanden verlaten en greep naast de hoofdprijs van één miljoen euro. Wel hield hij er een nieuwe liefde aan over. Samen met zijn vriendin Wanda vertrok hij al in november richting Zweden om zich voor te bereiden op de WK-kwalificatie.

WK

Vanwege de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn er veel WK wedstrijden geschrapt. De eerste WK-ronde is op 23 en 24 maart in Inzell daarna wordt de strijd om de wereldtitel op 6 en 7 april in Thialf in Heerenveen afgesloten.