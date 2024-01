LTC met tien man in laatste minuut naar punt, Achilles 1894 verslaat kampioenskandidaat

VOETBAL - Door de resultaten op de andere velden had LTC vanmiddag kunnen stijgen naar de tweede plaats in de 2e klasse J, maar de formatie van Germain Beck kwam op eigen veld niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen vv Hoogeveen.

De gelijkmaker viel in de allerlaatste minuut en werd gescoord door Jarno Dolfing. LTC speelde toen al drie kwartier met een man minder, na een rode kaart voor Imre de Jonge. "De gelijkmaker was wel terecht overigens, want zeker na de rode kaart waren we beter en lieten we grote kansen liggen."