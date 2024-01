HZVV wint thuis van DZOH, maar waarom lukt het bij uitwedstrijden niet?

VOETBAL - Hoe kan het dat eersteklasser HZVV thuis alles wint en uit amper punten pakt? Dat was na afloop ook de vraag in Hoogeveen. Het won thuis glorieus met 4-0 van DZOH uit Emmen.

Vlak na de rust kreeg Tom Bosman van DZOH een rode kaart voor het neerhalen van een doorgebroken speler. Toen werd het nog makkelijker voor de thuisploeg. Jens van Rooijen maakte de 3-0. Dat de score vervolgens niet verder werd uitgebouwd had te maken met het feit dat HZVV het vizier niet op scherp had staan.

Toch werd het in de slotfase nog 4-0 via Sander Dzemidzic. De gezichten na afloop waren meer dan blij, want de ploeg uit Hoogeveen stijgt naar de tweede plek, maar heeft twee wedstrijden meer gespeeld dan nummer drie WVV. DZOH is nu vierde op de ranglijst.