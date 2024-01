Gijs Jasper schiet ACV in Lisse naar tiende zege in Betnation Divisie

VOETBAL - ACV boekte de eerste competitiezege in 2024. Na de nederlaag van twee weken geleden tegen Jong Sparta won de ploeg van trainer Ruud Jalving met 0-1 van degradatiekandidaat FC Lisse. Matchwinner werd invaller Gijs Jasper, die in de 77e minuut het eindstation was van de mooiste aanval van de middag.

Het was voor ACV de tiende zege op het hoogste amateurniveau dit seizoen, waardoor de Asser club nog altijd knap 5e staat. Koploper in de Betnation Divisie is het ongenaakbare Spakenburg met 49 punten uit 19 duels. Het gat met de eerste achtervolger, Quick Boys (dat met 2-2 gelijkspeelde tegen Rijnsburgse Boys) bedraagt al tien punten. Bovendien heeft de formatie uit Katwijk een duel meer gespeeld. De Treffers en Katwijk staan er, met respectievelijk 36 en 34 punten uit 18 duels, beter voor dan Quick Boys. ACV volgt - samen met GVVV - op de gedeeld vijfde plaats met 32 uit 19.

Zonder Quispel

ACV moest het in de Bollenstreek stellen zonder Freddy Quispel. De topschutter van de Assenaren, met 9 goals en ook nog eens 7 assists, zat vanwege een kleine terugslag in zijn revalidatie (na zijn liesblessure) op de tribune. De Emmenaar zag met name Bas Aalderink op het middenveld een sterke wedstrijd spelen. De voormalig jeugdspeler van FC Emmen moest het voor de winterstop vooral doen met invalbeurten, maar liet zien dat hij - zeker in balbezit - een meerwaarde is voor de Asser club.

De bezoekers lieten het beste spel zien in het eerste half uur, maar vergaten in die fase de fraaie aanvallen om te zetten in echte kansen of doelpunten. Boy Spijkerman was daar overigens wel twee keer dichtbij.

Vechtwedstrijd

In de tweede helft zag het publiek in Lisse meer een vechtwedstrijd, die heel lang bleef steken op 0-0. Een resultaat dat door - de verbaal sterk aanwezige - Lisse-trainer Sjaak Polak ongetwijfeld als een winstpunt zou zijn begroet. Maar zover kwam het dus niet, want invaller Gijs Jasper stak daar een klein kwartier voor tijd een stokje voor. De aanvallende middenvelder, die de laatste twee maanden voor de jaarwisseling niet in actie kwam wegens een hakblessure, was het eindstation van een hele lange aanval. Met binnenkantje rechts schoot Jasper een voorzet van Justin Mulder, die fraai werd vrijgespeeld door Tapmahoe Sopacua, diagonaal langs Joost Meendering.