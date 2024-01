Alcides krijgt te weinig tegen koploper Olde Veste’54

Trainer Bülent Akar kon zich niet vinden in het eindresultaat, maar was wel tevreden met de wijze waarop Alcides speelde. "We hebben een hele goede wedstrijd laten zien, maar helaas staan we met lege handen. Olde Veste'54 nam snel afstand van ons, maar daarna hebben we alles op alles gezet om de voorsprong te verkleinen. Dat lukte omdat we met een aanpassing van onze tactiek sterk speelden na rust. Na de 2-1 liepen zij achteruit en kregen we nog goede kansen op de gelijkmaker, maar die viel helaas niet. We hebben hier te weinig gekregen."