Stunt in Westerbork: VKW vloert koploper Oranje Nassau

VOETBAL - Een daverende stunt van VKW in de 1e klasse J. De club uit Westerbork, die tot nu toe een kleurloos seizoen kent, legde koploper Oranje Nassau over de knie: 2-1.

De zege van VKW zal ook in Hoogeveen als muziek in de oren klinken. HZVV kruipt door het resultaat en de eigen (4-0) zege op DZOH dichterbij de koploper uit Groningen. Het verschil is nog maar één punt, al heeft HZVV wel een duel meer gespeeld.