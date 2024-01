DOS'46 rekent na rust af met Groen Geel

KORFBAL - In de Korfbal League lukte het DOS '46 uit Nijeveen pas om in de tweede helft afstand te nemen van laagvlieger Groen Geel uit Wormer. Voor de thee hielden beide ploegen elkaar in evenwicht, maar daarna stelde de ploeg van trainer Henk Jan Mulder orde op zaken: 24-17.

Van onderschatting was dus vooraf geen sprake. Maar DOS '46 had het in de openingsfase wel lastig. De ploeg uit Wormer onder leiding van Mady Tims gaf goed tegengas. Uiteindelijk moest de thuisploeg genoeg nemen met een 8-8 ruststand. Ook vorige week kon Groen Geel lang aanhaken. Tegen topploeg Groen Geel stond het bij rust 10-10, maar werd het uiteindelijk 28-14. Ook nu zat het venijn in de tweede helft. "We wisten dat we het verschil na rust konden maken. Ik ben geen moment in paniek geraakt", aldus Eline van Veldhuisen, die na rust veelvuldig de korf wist te vinden.