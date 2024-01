E&O verliest met klein verschil bij Volendam

HANDBAL - De dames van E&O namen het in de Eredivisie op tegen Volendam. Na een 16-14 ruststand, eindigde in het duel in 32-30 in het voordeel van Volendam.

De nederlaag was niet nodig, want het duel ging gelijk op en bleef tot het laatst toe spannend. Dat E&O niets overhield aan de ontmoeting is een terugkerend probleem vertelde trainer Jan Gerald Mulder.

''Wij moeten een voorsprong uitbouwen als we hem in handen hebben, want ook nu zie je het weer terug en pakt het in ons nadeel uit en dat was niet nodig geweest. We missen gewoon stootkracht voorin, maar kunnen door veel blessures ook niet werken aan vastigheden en dan kom je uiteindelijk op de plek te staan waar je hoort te staan. Onze keepsters Claudia ter Wal en Amber Foree, die een kwartier voor tijd inviel, deden het overigens wel uitstekend.''