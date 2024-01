ZZVV toont veerkracht in Zwolle: van 2-0 achter naar 2-4 zege

VOETBAL - ZZVV heeft de winterstop goed verteerd. De ploeg uit Zuidwolde, als enige Drentse club uitkomend in de oostelijke 2e klasse H, won met 2-4 bij subtopper SVI in Zwolle. Een uiterst knap resultaat, want de formatie van trainer Hans Slender maakte een 2-0 achterstand meer dan goed. Het werd 2-4.

Handhaving het doel, subtop in zicht

ZZVV, dat vorig jaar kampioen werd in de 3e klasse D, heeft dit seizoen handhaving als doelstelling gesteld en is dus prima onderweg al is het gat naar de gevarenzone met vier punten (weliswaar met een duel minder gespeeld) nog minimaal. Aan de andere kant is het verschil met de ploegen in de subtop, die gaan strijden om de nacompetitieplekken nog kleiner. Om de stap naar de subtop te maken is het duel van volgende week een belangrijke, want dan komt FC Horst (dat 5e staat, met één punt meer dan ZZVV) op bezoek in Zuidwolde.