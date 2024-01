Koploper FC Meppel onderuit, Klazienaveen start jaar met belangrijke zege

De Weide verslaat SC Elim

Vitesse'63 houdt het onnodig spannend

Vitesse'63 won op eigen veld met 2-1 van ASC'62 en daarmee was de ploeg van trainer Pim Donker genadig voor de bezoekers uit Dalfsen, die al na twee minuten met een man minder verder moesten. Aron Volkerink ging in de fout in het strafschopgebied, mocht gaan douchen en het buitenkansje voor Vitesse'63 werd vervolgens benut door Sander van Dijk. Amper vijf minuten later werd het 2-0 via Aron Westert en een monsterscore leek in de maak, maar nadat Ruben Westert dichtbij de 3-0 was (maar de lat raakte) scoorde ASC'62 in de 20e minuut vanuit het niet de aansluitingstreffer. Pim van Gelder was de doelpuntenmaker. Tot ieders verrassing bleek die goal ook de laatste van de middag, want ondanks veel balbezit wist Vitesse'63 de trekker niet meer succesvol over te halen.