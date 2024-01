Chinees avontuur na negen maanden voorbij, terugkeer in eredivisie lonkt voor Locadia

Locadia speelde als kind bij VV Bargeres en VV Emmen, voordat hij in de jeugdopleiding van FC Emmen terechtkwam. Daarna verhuisde de familie Locadia naar Tilburg, waar hij eerst bij amateurclub RKSV Sarto zat. Vervolgens speelde hij in de jeugdopleiding van Willem II.

Later stapte hij over naar PSV, waar hij in 2011 ook debuteerde in het profvoetbal. In 2018 transfereerde hij voor 17 miljoen euro naar Brighton & Hove Albion, maar kon daar nooit een vaste basisplaats afdwingen. De Engelse club verhuurde hem aan TSG Hoffenheim en FC Cincinnati.