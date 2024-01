Bekijk hier de samenvatting van FC Lisse - ACV (en reacties na afloop)

Ruud Jalving: 'We hebben ons prima gerevancheerd voor de nederlaag tegen Jong Sparta'

ACV-trainer Ruud Jalving was content over de prestatie van zijn ploeg. "Ik vind deze periode altijd lastig. Het is een periode waarin je weinig ritme opbouwt, omdat je soms trainingen moet verschuiven of ze er - vanwege de toestand van de velden - zelfs uit moet gooien. Dat geldt overigens voor elke ploeg hoor."

"Ik vind dat we ons prima hebben gerevancheerd op de nederlaag die we, door eigen toedoen, leden tegen Jong Sparta. In het begin lieten we na om ons spel te belonen en na rust werd het meer een vechtwedstrijd, maar ook daarin gingen we prima mee. De mooiste aanval van de wedstrijd leverde ons de 0-1 op en die was uiteindelijk niet onterecht, al kwamen we in de slotfase nog een paar keer goed weg."

'Bas is een geweldige speler'